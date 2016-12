A reta final do feriado de Natal, celebrado neste domingo (25/12), será de movimento intenso no retorno à Curitiba.

Segundo a Ecovia, que administra o trecho da BR-277 entre Curitiba e região metropolitana, mais de 25 mil veículos irão circular pela rodovia neste domingo. O horário de pico será registrado no final da tarde, entre 17h e 18h, com quase 1,8 mil veículos na rodovia (quase quatro vezes acima do normal).



Até o começo da tarde de sábado, o movimento sentido litoral se manteve quase o dobro do comum, ao passo que o fluxo no retorno à Curitiba não passou de 300 veículos por hora. A partir do meio-dia, contudo, foi crescendo o número de veículos voltando para a Capital, enquanto caiu o número daqueles que seguiam rumo ao Litoral. Por volta das 19h20, o fluxo sentido Curitiba era de 401, enquanto o sentido litoral registrava 404. Para o domingo, durante todo o dia o número de veículos voltando para Curitiba deve ser maior do que o daqueles seguindo para Matinhos, Caiobá, Guaratuba, Paranaguá ou outros municípios da região.

ANO NOVO

Se para o Natal o movimento nas estradas já foi grande, para o Ano Novo será ainda maior. A estimativa é que mais de 300 mil veículos transitem pela BR-277, com o movimento se intensiificando a partir de quinta-feira. Os horários com previsão de maior movimento na rodovia são das 17h às 18h na sexta-feira, manhã de sábado e o dia todo no domingo, principalmente entre 16h e 17h, com quase três mil veículos/hora. Na segunda-feira, dia 2 de janeiro, o fluxo ainda será intenso, desde às 7 da manhã até o fim do dia.

INFORMAÇÕES AO USUÁRIO

Quem for viajar ao litoral nessa temporada tem à disposição três unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) localizadas nos km 35 e 10 (sentido Paranaguá) e km 61,2 (sentido Curitiba), onde há banheiro, fraldário, café, água e telefone público para uma parada estratégica.

Para solicitar serviços de atendimento a panes, guincho ou mesmo informar eventuais acidentes na rodovia, o motorista pode ligar para o 0800 410 277, serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. O movimento na estrada pode ser acompanhado por meio das câmeras disponibilizadas no site www.ecovia.com.br ou pelo perfil da concessionária no Twitter @ecovia.