TSE nega liminar para garantir diplomação de Paulo Mac Donald Ghisi

Paulo Mac Donald Ghisi (PDT), candidatura indeferida porque responde a ações na Justiça (foto: Divulgação)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, negou um pedido de liminar de Paulo Mac Donald Ghisi.

Eleito prefeito em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, Mac Donald teve a candidatura impugnada pelo TSE por conta de condenações por improbidade administrativa. Com a liminar, ele tentava garantir a diplomação de prefeito até que um recurso extraordinário fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão proferida na sexta-feira (23/12), portannto, não acaba com o imbroglio, já que restam ainda no TSE pedidos de esclarecimentos do voto do relator, Herman Benjamin, quanto à impugnação e quanto à realização de novas eleições em Foz.

Em 13 de dezembro, por 4 a 3, os ministros do TSE decidiram manter a impugnação da candidatura de Mac Donald e determinar novas eleições. O Ministério Público Eleitoral, contudo, já entrou com recurso extraordinário no STF para que não haja o novo processo eletivo.

Em meio às indefinições, quem deve assumir o cargo em 1º de janeiro é o novo presidente da Câmara dos Vereadores, que será eleito neste mesmo dia.