Neblina cobre parte da BR-277 nesta manhã de Natal

(foto: Reprodução/Ecovia)

A região de Serra do Mar da BR-277, entre Curitiba e o Litoral, tem visibilidade prejudicada no começo da manhã deste domingo de Natal (25), com a formação de uma forte beblina a partir do km 43.

Segundo a concessionária Ecovia, outros trechos da rodovia tem neblina ou tempo encoberto.

O fluxo de veículos ainda é baixo no sentido Curitiba e no sentido Litoral são quase 500 carros por hora descendo a serra pouco antes das 9 horas.