Curitiba tem encontro marcado com a chuva no fim de tarde

Domingo de Natal (25) com previsão de mais um dia típico do verão. O sol aparece desde cedo, favorecendo o rápido aquecimento em todas as regiões paranaenses. Apenas no litoral um pouco mais de nuvens. No período da tarde a combinação de calor intenso e a disponibilidade de umidade no ar provocam a formação de áreas de instabilidade em todo o Estado.

Contudo, as chuvas previstas não ocorrem de maneira organizada, ou seja, são esparsas e de curta duração. Em alguns momentos as instabilidades podem se intensificar e provocar temporais bem isolados. Na Capital, será mais um dia abafado.