Polícia recupera cabelos roubados que valiam R$ 30 mil

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

Duas mulheres de idades entre 22 e 27 anos foram presas por investigadores do Grupo de Diligências Especiais (GDE) de Cascavel, na última semana. Elas são suspeitas do crime de receptação de cabelos de uma loja que foi roubada no dia 15 de dezembro no Centro do município de Cascavel.

Segundo investigações o assalto ocorrido na última semana foi realizado por um homem armado, com uma pistola em uma loja especializada na venda de cabelos para aplique, no Centro. O suspeito rendeu as funcionárias e roubou 25 quilos de cabelo, além de celulares, joias e bijuterias de uma cliente que estava no local e fugiu do estabelecimento em um C3.

Assim que a informação chegou até os policiais, eles saíram em diligências com o objetivo de localizar o suspeito. O veículo C3 foi localizado andando em via pública pelos investigadores e foi abordado no momento em que parou em um salão de beleza no bairro São Cristóvão.

Os policiais entraram no estabelecimento e uma mulher estava tentando vender mechas de cabelos ao proprietário do salão. Desta forma a mulher foi autuada em flagrante pelo crime de recepção.

A delegada responsável pelo caso, Anna Karyne Turbay Palodetto, conta que assim que a mulher foi presa, ela já confessou onde estava o restantes do cabelo roubado. “Os investigadores saíram em diligências imediatamente com o objetivo de recuperar o resto dos produtos, tendo êxito em localizar em uma residência no bairro Jardim Colmeia”, reitera Anna.

Nessa casa também foi localizado o carro usado no dia do crime e uma corrente de ouro que havia sido roubada de uma das vítimas. A dona da residências também foi presa por receptação.

As duas mulheres permanecem à disposição da Justiça. As diligências seguem com a finalidade de identificar e prender os autores do roubo.