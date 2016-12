Região da Rodoviária de Curitiba tem trânsito diferente no fim do ano

(foto: Arquivo/Bem Paraná)

Desde a sexta-feira (23), a Secretaria de Trânsito (Setran) realiza operações especiais de trânsito para orientar o fluxo de veículos na região do Rodoferroviária de Curitiba durante o período das festas de Natal e ano novo. As ações seguem até 2 de janeiro de 2017.

A faixa da esquerda da Av. Dario Lopes dos Santos, entre a Rua Conselheiro Laurindo e a Av. Comendador Franco (Av. das Torres), são reservada para a espera dos ônibus rodoviários que seguirão para embarcar passageiros na Rodoferroviária – os ônibus irão trafegar no contrafluxo normal da avenida no trecho. As faixas da direita da Rua Conselheiro Laurindo serão separadas por cones para utilização exclusiva dos ônibus rodoviários que seguem para embarcar passageiros na Rodoferroviária e para os ônibus do transporte coletivo.

Haverá monitoramento do cruzamento da Av. Silva Jardim com as ruas Conselheiro Laurindo e Mariano Torres e controle do acesso exclusivo dos ônibus rodoviários à Rodoferroviária. E haverá bloqueios no cruzamento da Av. Affonso Camargo com a Rua Dr. Faivre (com desvio de trânsito pela Dr. Faivre) e do retorno da pista sentido Centro para a pista sentido bairro da Av. Pres. Affonso Camargo, antes do cruzamento com a Rua Mariano Torres.

Estas quatro operações foram realizadas na última sexta-feira (23) e no sábado (24), e acontecem nos próximos dias 30 e 31 de dezembro, nos seguintes horários e dias: entre 19 horas e uma hora da madrugada do dia 30 de dezembro; e entre 6h e 10 horas no dia 31 de dezembro.

Para dar maior fluidez ao trânsito da Av. Pres. Affonso Camargo, o acesso da avenida à alça lateral do Viaduto do Capanema será fechado com cones nos seguintes horários e dias: entre 17 horas e meia-noite nos dias 23 e 30 de dezembro; entre 18 horas e meia-noite nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2017; e entre 6h e 10 horas nos dias 24, 26 e 31 de dezembro e no dia 2 de janeiro de 2017.

A área dos fundos da Rodoferroviária só poderá ser acessada por táxis e veículos autorizados nos seguintes horários e dias: entre 18 horas e meia-noite nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2017; e entre 6h e 10 horas nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2017.

Agentes da Setran orientarão o trânsito em diversos pontos da Rodoferroviária e região. Fiscais da Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) também orientarão a movimentação dos ônibus que seguem para a Rodoferroviária.