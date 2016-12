Mulher dá a luz a quíntuplos nos Estados Unidos

Da redação Bem Paraná com sites

25/12/16 às 09:42 - Atualizado às 11:19 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Reprodução/Facebook)

Uma mulher deu a luz a quíntuplos no dia 4 de dezembro deste ano, em um hospital de Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. Margareth Baudinet, contou com a ajuda de 24 profissionais médicos para o parto de risco. O nascimento das crianças, quatro meninas e um menino, aconteceu aos seis meses de gestação, por cesária.

Os bebês ficaram algum tempo na UTI, e seguem sob observação. Cada uma nasceu com cerca de 1,5 kg de peso. A família criou fanpages para que as pessoas possam acompanhar o desenvolvimento das crianças.