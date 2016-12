Atlético estreia na Libertadores no dia 1º de fevereiro

(foto: Reprodução)

A Conmebol divulgou, na última sexta-feira (23), as datas e horários da Copa Libertadores da América de 2017. E a estreia do Atlético Paranaense, diante do Millonarios, da Colômbia, será no dia 1º de fevereiro [quarta-feira]. O jogo, marcado para o Caldeirão atleticano, acontece às 21h45 [horário de Brasília].

A partida de volta, em Bogotá, na Colômbia, será na semana seguinte. O jogo acontecerá também em uma quarta-feira, dia 8 de fevereiro, no Estádio El Campín. A partida começará às 21h45 [horário de Brasília].



Os confrontos do Furacão contra o time colombiano serão válidos pela segunda etapa preliminar da competição. Caso supere o Millonarios, o Rubro-Negro estará na terceira fase do torneio. O adversário sairá do confronto entre Universitario e Deportivo Capiatá ou Deportivo Táchira.



Nesta terceira fase, os duelos também têm datas e horários confirmados. Avançando, o Atlético Paranaense jogará novamente a primeira partida em casa. O jogo será no dia 15 de fevereiro [quarta-feira], às 21h45 [horário de Brasília]. A partida de volta está marcada para o dia 22 de fevereiro, às 22h45 [horário de Brasília].