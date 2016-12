(foto: Divulgação IAP)

Quem está na praia encontra temperaturas bem altas no Litoral paranaense. Nesta manhã de domingo (25), já faz mais de 27ºC. Durante a semana a máxima pode atingir 34ºC na terça-feira (27). O calor vai estar presente no Litoral até a virada do ano.

O governador Beto Richa lança oficialmente na terça-feira (27), no balneário de Caiobá, em Matinhos, o Verão Paraná 2016/2017. As ações do Governo do Estado no Litoral começaram na quinta-feira (22) e seguem até o Carnaval (27/02).

Aproximadamente três mil profissionais e dezenas de equipamentos estarão disponíveis para atender a população durante a temporada. Diversas áreas do governo estão envolvidas para garantir aos moradores e veranistas mais segurança, saúde, infraestrutura, cultura e diversão para as festas de fim de ano e Carnaval.

Haverá um reforço policial nos municípios litorâneos para garantir mais segurança e fornecer um atendimento mais rápido e eficiente ao cidadão. Os policiais e bombeiros militares também farão a distribuição gratuita de pulseirinhas de identificação para as crianças em pontos que estarão disponíveis à comunidade durante todo o dia.

O Governo colocará os profissionais da área da saúde à disposição dos cidadãos nas unidades básicas e também nas tendas distribuídas pela orla marítima, oferecendo gratuitamente testes rápidos, aferição de pressão arterial, teste de glicemia e atendimento de primeiros-socorros às vítimas de envenenamento por águas-vivas, entre outros serviços.

A Copel Telecom disponibiliza Wi-Fi gratuito aos cidadãos, distribuído por 100 estações de transmissão em pontos de acesso de localidades de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Pontal do Paraná, Ilha do Mel, Paranaguá, Antonina e Morretes. Já a Sanepar instalou duchas ecológicas nas praias e tendas para ações de educação ambiental e prestação de serviços.

SERVIÇO: Lançamento oficial do Verão Paraná 2016/2017.

Data: 27 (terça-feira).

Horário: 11 horas.

Local: Balneário de Caiobá - Avenida Atlântica – Matinhos