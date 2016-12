Prêmio acumula e Mega da Virada pode chegar a R$ 225 mihões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1889 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (24), em Ji-Paraná (RO). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 225 milhões - a Mega da Virada. Os números sorteados foram: 16, 23, 25, 28, 30, 44. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 49 apostas ganhadoras, R$ 28.397,25 Quadra - 4 números acertados - 3.138 apostas ganhadoras, R$ 633,46 QUINA Também não houve acertadores do concurso 4267 da Quina. Os números sorteados foram: 15, 20, 31, 33, 39. O prêmio para o próximo concurso deve ser de cerca de R$ 3, 6 milhões. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 61 apostas ganhadoras, R$ 5.980,46 Terno - 3 números acertados - 5.571 apostas ganhadoras, R$ 98,47 Duque - 2 números acertados - 123.238 apostas ganhadoras, R$ 2,44 TIMEMANIA A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (24). Os números sorteados no concurso 972 foram: 04, 17, 35, 36, 43, 44, 75. O time do coração foi o Remo (PA). A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 9,5 milhões. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 15.028,37 5 números acertados - 229 apostas ganhadoras, R$ 843,76 4 números acertados - 5.010 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 45.428 apostas ganhadoras, R$ 2,00 DUPLA SENA Os sorteios da Dupla Sena do concurso 1586 também acumularam. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 07, 10, 14, 25, 30, 44 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 3.766,78 Quadra - 4 números acertados - 797 apostas ganhadoras, R$ 70,21 Terno - 3 números acertados - 14.294 apostas ganhadoras, R$ 1,95 2º sorteio - 05, 17, 25, 27, 40, 45 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 4.896,82 Quadra - 4 números acertados - 765 apostas ganhadoras, R$ 73,15 Terno - 3 números acertados - 14.539 apostas ganhadoras, R$ 1,92 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números da extração 5139 da Loteria Federal. Os resultados são os seguintes: Destino Bilhete Valor do Prêmio (R$) 1º 60856 2.700.000,00 2º 11738 50.000,00 3º 54597 44.000,00 4º 61154 38.000,00 5º 81767 36.010,00