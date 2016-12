Com reforço, PM apreende drogas no Litoral

(foto: Cabo Lopes)

Em mais uma ação Polícia Militar no Verão Paraná 2016/2017, dois rapazes foram encaminhados à delegacia de Matinhos por uso e porte de entorpecente na manhã deste domingo (25). A ação foi resultado de uma abordagem de rotina dos policiais militares integrantes do reforço de efetivo aplicado no Litoral durante a temporada de verão. A equipe policial apreendeu oito pedras de crack e uma bucha de maconha na ocorrência.

De acordo com os soldados Jimmy Kinczeski Goossen e Carlos Eduardo Silva, integrantes do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran ) que fazem parte do efetivo de reforço do Verão Paraná, por volta de 5h50 a equipe policial patrulhava pelo bairro Mangue Seco quando, ao passar pela Rua Nossa Senhora Aparecida, avistou um grupo de pessoas se comportando de maneira suspeita numa residência.

Eles foram até o local e abordaram o grupo, encontrando oito pedras de crack com um homem, de 36 anos. Durante o procedimento, um adolescente chegou à residência e também foi revistado pelos policiais militares, com o qual apreenderam uma bucha de maconha.

Segundo o Coordenador de Policiamento de Unidade (CPU) da Subárea de Matinhos do dia, tenente Diogo Lucas, o adulto é natural de Guarapuava e o adolescente, de 16 anos, morador do Litoral. Ambos foram levados, juntamente com as drogas, até a Delegacia da Polícia Civil de Matinhos para a confecção do Termo Circunstanciado (TC) por uso e porte de entorpecente.

“O policiamento preventivo resulta nessas apreensões que demonstram o efeito dessa modalidade de atuação. A população necessita contribuir com a corporação e, se tiver alguma informação, pode fazer o contato com a PM pelo 190 e repassar denúncias de locais que podem ser pontos de tráfico de drogas, pois ainda que seja uma suspeita, os policiais militares vão até o endereço para verificar a situação”, disse o tenente Diogo Lucas.



No sábado (24), três homens foram flagrados por policiais militares com maconha, cocaína e haxixe durante uma abordagem no balneário de Canoas, no município de Pontal de Paraná. A ação foi por volta de 12 horas. Um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto e foi entregue na delegacia de Ipanema.

Ainda no sábado, as equipes da Polícia Militar da subárea de Pontal do Paraná apreenderam crack e maconha durante ações preventivas na madrugada daquele dia nos balneários Primavera e Pontal do Sul. Um homem acabou preso e outro assinou um Termo Circunstanciado (TC) ao serem flagrados com as drogas.

A Polícia Militar intensificou as atividades de policiamento ostensivo e preventivo em toda a faixa litorânea durante o Verão Paraná 2016/2017 para proporcionar mais segurança e tranquilidade aos veranistas e moradores locais. Equipes policiais atuam diuturnamente desde quinta-feira (22/12) com ações de patrulhamento, abordagens e blitz nos locais com maior concentração de pessoas para inibir o cometimento de crimes como roubos e furtos.