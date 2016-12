Do Blog Plantão de Polícia

(foto: Fábio Wolf/PRF)

Dois homens morreram em um acidente na noite de sábado (24) quando uma moto e um carro colidiram frontalmente na BR-116, no Sítio Cercado, em Curitiba. Os dois mortos, de 19 e 27 anos, estavam na moto. O motorista do carro que colidiu com os jovens, de 37 anos de idade, dirigia sob efeito de bebida alcoólica. Foi preso por homicídio culposo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia na pista sentido Araucária e a motocicleta, sentido Joinville (SC). O carro saiu de pista, que estava molhada pela chuva, e atravessou todo o canteiro central e atingiu a motocicleta. Os ocupantes da moto tinham nacionalidade colombiana.

