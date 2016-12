Felipe Melo aguarda Ano Novo para levar interesse do Palmeiras à Inter

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O interesse do Palmeiras chegou a Felipe Melo. De acordo com apuração do UOL Esporte com pessoas do estafe do jogador, o desejo palmeirense de contar com o atleta será apresentado para a Internazionale-ITA, clube com quem tem contrato, nos primeiros dias de 2017. Quem representa os interesses de Felipe Melo é o espanhol José 'Rodri' Rodrígues, que aguardará a reapresentação da equipe para avançar nas negociações. O volante possui contrato até junho de 2017 e buscará a liberação imediata, sem o pagamento de multa. Felipe Melo deve se reapresentar à Inter entre 2 e 3 de janeiro; o próximo compromisso da equipe de Milão está marcado para o dia 8 contra a Udinese, fora de casa, pela Série A do Campeonato Italiano. Ainda nos primeiros dias do próximo ano, o empresário e o jogador tentarão viabilizar a mudança de clube; o ex-atleta da seleção atuou em apenas dez partidas nesta temporada e perdeu espaço dentro do elenco nerazzurro. A conversa com a Internazionale não se restringirá apenas ao interesse palmeirense; outras sondagens também serão apresentadas à Inter. O São Paulo, publicamente, também manifestou o desejo de contar com o experiente atleta em 2017. Há também o interesse do Flamengo no futebol do meio-campista. Desde outubro, ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro, o clube rubro-negro se mobiliza para tentar o retorno de Felipe Melo, que foi revelado e atuou na Gávea até 2003. O estafe do jogador prevê um avanço nas negociações somente com a ciência da Internazionale, que não deve impor grandes restrições para liberar o volante. O Palmeiras, clube que mostra força para repatriar o volante, anunciou a contratação de três reforços para o técnico Eduardo Baptista: os meio-campistas Hyoran (ex-Chapecoense) e Raphael Veiga (ex-Coritiba) e o atacante Keno (ex-Santa Cruz).