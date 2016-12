Vin Diesel se desculpa sobre suposto assédio

(foto: Reprodução/Youtube)

Depois da repercussão do vídeo onde o ator Vin Diesel aparece supostamente assediando a youtuber Carol Moreira durante uma entrevista, o ator se pronunciou. Ele pediu desculpas se ofendeu alguém. Ele disse que não tinha intenção de constranger ninguém.

Na entrevista, que foi ao ar no dia 21 de dezembro, Vin Diesel deu uma entrevista de 10 minutos a Carol, mas por três vezes o astro de "Velozes e Furiosos" interrompeu para soltar frases como "Vamos sair daqui, vamos almoçar", "Você é tão bonita", "Estou apaixonado pela entrevistadora".

No início do video, a youtuber conta que se sentiu desconfortável com a posição do ator, que no fim da entrevista, chegou a se ajoelhar aos pés dela, e que na hora só conseguiu rir diante da situação delicada. O ator veio ao Brasil para divulgar o novo filme da franquia "Triple X", acabou dividindo opiniões, sendo acusado de assédio por alguns usuários.

Ainda nas desculpas, Vin Diesel disse que é natural dele fazer brincadeiras e que ele estava meio que incorporando a personagem do filme que veio promover.

Carol Moreira também divulgou que não se sentiu assediada por Diesel, mas que não gostou do comportamento dele na entrevista.