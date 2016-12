Acidente na Dutra, em Caçapava (SP), deixa um morto e dois feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste domingo (25), por volta das 4h30, um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas em um acidente na Dutra, no km 124, próximo à saída para Caçapava (SP), sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo que estava sendo conduzido por uma mulher de 44 anos foi atingido por um Ecosport. Ele capotou e foi jogado para uma ribanceira. No banco do carona estava o marido da condutora, de 47 anos. Ele foi arremessado para fora do automóvel e faleceu. Atrás estava a mãe da mulher, de 68 anos. O motorista que causou o acidente, um homem de 23 anos, foi submetido ao teste do bafômetro e foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica.