Movimento mais intenso na BR-277 mudou de sentido a partir das 14 horas

(foto: Reprodução/Ecovia)

O movimento na BR-277 entre Curitiba e o Litoral era grande no começo da tarde deste domingo (25). Pouco depois das 12h30, ainda eram mais de mil veículos por hora descendo a rodovia no sentido para o Litoral do Estado. No sentido contrário, para Curitiba, eram cerca de 440 carros por hoa subindo a Serra.

Mas a partir das 14 horas, o fluxo mudou de sentido, e mais de 600 carros fazem o trajeto com sentido a Curitiba. Já no sentido Litoral eram pouco mais de 250 carros por hora.