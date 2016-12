Paraná é o primeiro estado do país a proibir o fracking

O governador Beto Richa sancionou, na sexta-feira (23), o projeto de lei que suspende por dez anos o licenciamento ambiental de qualquer atividade de perfuração ou exploração de gás de xisto pelo polêmico método do fraturamento hidráulico, mais conhecido como “fracking”. A Lei 18.947/2016 foi publicada no Diário Oficial nº 9.849 e passa a valer de forma imediata, tornando o estado do Paraná no primeiro do país a suspender os avanços do “fracking” em seu território.

“A lei é o gesto mais emblemático que o Paraná dá para ter um território livre do ‘fracking’ e seus impactos ambientais, sociais e econômicos que poderiam colocar nossa agricultura e ambiente em risco, já que há estudos científicos que comprovam a contaminação do solo e da água por onde o método passou”, classificou o deputado estadual Rasca Rodrigues (PV), autor do projeto ao lado dos deputados José Schiavinato (PP), Fernando Scanavaca (PDT), Marcio Nunes (PSD), Marcio Pacheco (PPL), Guto Silva (PSD) e Cristina Silvestri (PPS).

Richa também sancionou o trecho do projeto que prevê que ao final do período de suspensão (até dezembro de 2026), as empresas exploradoras deverão atender ainda a sete requisitos mínimos para iniciar qualquer projeto com “fracking”: a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); estudo hidrológico das águas subterrâneas; realização de audiências públicas em todos os municípios atingidos; estudo de impacto econômico e social; implantação de poços de monitoramento dos lençóis freáticos; aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA); e a comprovação de que a atividade não oferecerá riscos ao meio ambiente, à saúde pública e humana.

O governador vetou apenas o 3º artigo do projeto, que salvaguardava os estudos e pesquisas dos efeitos da suspensão, atendendo a um pedido da Coalizão Não Fracking Brasil pelo Clima, Água e Vida (Coesus). O veto deixou a lei ainda mais rigorosa segundo o coordenador da Coesus, Juliano Bueno de Araújo, pois o termo “pesquisa” é interpretado no jargão do setor gaseiro como perfuração de poços.

O texto sancionado ainda indica que o Governo do Paraná irá regulamentar e fiscalizar o cumprimento da lei de forma permanente.

Entenda o caso

A polêmica em torno do uso do “fracking” para extração de gás começou em novembro de 2013, quando a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) leiloou 72 blocos para exploração de gás no Brasil, sendo 16 localizados no Paraná, atingindo 122 municípios das regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado. Temendo os impactos à produção agrícola e a poluição ambiental, sobretudo das águas dos aquiferos Guarani e Serra Geral, diversos movimentos foram criados contra o método.

“Na época realizamos uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa e apresentamos uma moratória de cinco anos. A partir daí o movimento anti-fracking cresceu, as pessoas começaram a se informar mais sobre os riscos que o método oferece e vários municípios criaram leis municipais na tentativa de obstruir o avanço do ‘fracking’”, contou Rasca Rodrigues.

“Em novembro de 2015, criamos uma comitiva para conhecer os impactos do ‘fracking’ em duas províncias da Argentina e constatamos a contaminação da água e do solo argentino. Como resultado desta comitiva, aprimoramos o projeto, estipulando o prazo de dez anos de suspensão como forma de garantir mais segurança e tranquilidade aos paranaenses e aos agricultores, além de permitir, que neste período, possamos conhecer mais sobre as consequências do uso do ‘fracking’”, explicou o deputado verde.