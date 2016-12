(foto: Samira Chami Neves)

Os candidatos do Vestibular 2016/2017 da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que participaram da segunda fase do concurso, já podem consultar a correção das provas online.

O serviço foi disponibilizado no site do Núcleo de Concursos da UFPR neste domingo (25) e fica disponível até o fim da noite de segunda-feira (26) no link do NC-UFPR (clique aqui).