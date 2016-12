Prefeitura de Araucária adianta 80% do salário de dezembro aos servidores

(foto: Reprodução/Facebook/PMA)

Em reunião com representantes dos sindicatos Sismmar e Sifar na tarde de sexta-feira (23), a Prefeitura de Araucária anunciou que 80% do pagamento de dezembro deve cair na conta do servidor até a próxima segunda-feira (26). Os outros 20% do pagamento serão pagos, conforme compromisso assumido até dia 29 de dezembro, respeitando o prazo legal.

Coube ao prefeito Wilson Roberto David Mota, o Betão, anunciar a novidade. Adiantar os 80% do pagamento foi para garantir que os recursos disponíveis em caixa fossem destinados aos servidores. O compromisso com o pagamento de servidores é tratado como prioridade pelo prefeito desde sua posse na última terça-feira (20). Os aposentados e pensionistas já receberam o pagamento de dezembro. O pagamento deste valor foi possível com a colaboração da Câmara que na tarde de quinta-feira (22) devolveu quase R$ 3 milhões para a Prefeitura.

Além do prefeito Betão, participaram do encontro com os representantes de sindicatos o prefeito eleito Hissam Hussein Dehaini, o secretário de Governo Genildo Carvalho, o de Finanças Lauro Luciano Stall, da secretária de Gestão de Pessoas Dayane Navarrete Stall e o procurador geral Felipe Furtado Ferreira, entre outros representantes da administração.