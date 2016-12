Excesso de Facebook no Natal pode levar à depressão

(foto: Reprodução/University of Copenhagen)

Vovê abre seu computador ou smartphone, entra no Facebook e começa a ver as manifestações de Natal de amigos, parentes e até desconhcidos. Você sorri, mas de repente vai mudando, até ficar triste e/ou com inveja. Isso é o que pode ocorrer com as pessoas, segundo uma pesquisa da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, que sugere que o uso excessivo das redes sociais pode desencadear sentimentos de inveja e depressão. A informação está em matéria na BBC Brasil (veja no link).

A pesquisa alerta, principalmente, para o efeito negativo de ficar bisbilhotando a vida dos outros sem manter relações de amizade com ninguém. O estudo, que entrevistou mais de 1,3 mil pessoas, a maioria mulheres, diz que o "uso regular de redes sociais como o Facebook pode afetar negativamente o seu bem-estar emocional e sua satisfação com a vida".