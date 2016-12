Modelos lucram milhões com Instagram

Kendall Jenner – US$ 10 milhões por ano (foto: Reprodução) Karlie Kloss - US$ 10 milhões por ano (foto: Reprodução) Gigi Hadid – US$ 9 milhões (foto: Reprodução) Cara Delavigne – US$ 8,5 milhões (foto: Reprodução) Candice Swanepoel – US$ 7 milhões (foto: Reprodução)

Em tempos que o celular na mão e o olho na telinha é quase que uma obrigatoriedade, e em que a vida nas redes sociais muitas vezes é mais agitada do que a no mundo real, saber fazer negócios online pode ser bastante lucrativo. E isso é algo que muitas modelos consagradas já começaram a descobrir.

De acordo com um levantamento feito pelo site português Notícias do Mundo, há quem chegue a ganhar até mais de US$ 10 milhões por ano com publicações pagas em uma única rede social, o Instagram.

Confira abaixo a lista e, acima, as fotos das modelos.

TOP FIVE

Kendall Jenner – US$ 10 milhões por ano

Karlie Kloss - US$ 10 milhões por ano

Gigi Hadid – US$ 9 milhões

Cara Delavigne – US$ 8,5 milhões

Candice Swanepoel – US$ 7 milhões