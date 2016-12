Redação Bem Paraná com agências online

25/12/16 às 15:26 - Atualizado às 17:28 Redação Bem Paraná com agências online

(foto: Grosby Group)

Brad Pitt teria um novo affair. É o que afirma a revista Star, que não só afirma que o astro estaria tendo um caso com Kate Hudson, mas ainda aponta que ela estaria grávida do ex de Angelina Jolie.

De acordo com a publicação, uma fonte próxima de Brad Pitt e Angelina Jolie teria descoberto a gravidez da atriz de 37 anos que, contudo, não estaria planejando ter mais um filho, bem como Brad Pitt.

A fonte, contudo, garante que o astro mudaria rapidamente de perspectiva caso a gravidez fosse confirmada, e que ele abraçaria o novo filho como uma benção e o início de um novo capítulo em sua vida.

Quem não teria gostado nada da notícia, porém, foi Angelina Jolie. Segundo a mesma fonte, a ex de Brad Pitt estaria "indignada" com os boatos.