Natal é sinônimo de paz, de união, confraternização e solidariedade. Mas não por isso no Paraná, conhecido como a Rússia brasileira, a polícia tem menos trabalho. Prova disso é que a noite de Natal registrou, pelo menos, uma pessoa baleada e outras duas esfaqueadas.

O primeiro episódio foi registrado em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais. Segundo a Polícia Militar, um homem de 31 anos foi baleado em um bar quando bebia. O suspeito é um vizinho, que já teria tentado matar a vítima em uma outra oportunidade com golpes de faca no pescoço e desta vez já chegou atirando.



