Detran fecha a partir do meio-dia da quinta-feira

Da redação Bem Paraná com assessoria

25/12/16 às 15:54 Da redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Arquivo/Detran-PR)

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) informa que na próxima quinta-feira (29) as unidades de atendimento em todo o Estado funcionarão até as 12h (meio dia). A plataforma online (www.detran.pr.gov.br) fica indisponível a partir das 15h.

Na sexta-feira (30), as unidades da autarquia seguem fechadas. A medida ocorre para que seja efetivada atualização do sistema da autarquia.

O atendimento e site voltam ao normal no dia 2 de janeiro das 08h às 14h. Por essa razão, os serviços presenciais e online na página do Detran podem ser feitos antes ou depois desse período