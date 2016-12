Greve de motoristas e cobradores de ônibus segue apenas em Araucária

Trabalhadores da empresa Tindiquera, que opera linhas de ônibus de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, seguerm paralisados neste domingo, 25, e sem previsão de retorno aos trabalhos. A greve é em protesto a falta do paragamento da segunda parcela do 13º salário e do vale salarial de dezembro, que deveriam ter sido pagos no dia 20 de dezembro.

As linhas afetadas pela paralisação em Araucária são: Jd. Tupy 1 e 2, Jd. Primavera, Fonte Nova, Santa Regina, Gralha Azul, Minas Gerais, São Francisco, Santa Clara, Circular Olímpico, Tietê Onças, Guajuvira, Santo Estanislau, Iporanga, Thomaz Coelho, Monalisa/Iguatemi, Sabiá e Tropical.

Outras duas empresas também estão o pagamento do adiantamento salarial atrasado, mas os trabalhadores já voltaram ao trabalho. Conforme informou a assessoria de imprensa do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus (Sindimoc), sindicato que representa a categoria, na Araucária Filial e Araucária Matriz, o 13º salário já foi pago, mas o adiantamento ainda não.