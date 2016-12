Adolescente tenta esconder arma da polícia e atira contra si próprio

Um adolescente de 17 anos teve de ser levado ao hospital após um acidente no mínimo inusitado. É que o garoto, ao ser abordaro por policiais militares, tentou esconder uma arma e acabou atirando em si mesmo acidentalmente. O episódio foi registrado em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, na noite deste sábado.

De acordo com a Polícia Militar, a situação ocorreu no bairro Oficinas após uma equipe da PM ir ao local com uma denúncia sobre uma pessoa que estava com arma de fogo.

Ao avistar a viatura, o adolescente tentou esconder a arma, mas acabou disparando contra si mesmo. O Siate atendeu a vítima, que foi levada ao Pronto-Socorro Municipal. Ele não corre risco de morte, apesar de ter sofrido um ferimento grave - não foi, contudo, informado qual parte do corpo o tiro atingiu.