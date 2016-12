Botafogo e Fla largam na frente de Flu e Vasco em planejamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fim do Campeonato Brasileiro representa o início da movimentação no mercado da bola. Quanto mais cedo tudo estiver definido, melhor para o planejamento de cada clube. Nesse sentido, Botafogo e Flamengo largaram na frente de Fluminense e Vasco. O time alvinegro anunciou Montillo e deu um presente de natal antecipado para os torcedores. O time cruzmaltino, por outro lado, segue sem se reforçar até o momento. Quem mais contratou e tem a situação mais encaminhada até agora é o Botafogo. São quatro reforços oficiais -Gatito Fernandes, João Paulo, Montillo e Roger- até o momento, o que deixa o elenco praticamente definido para a próxima temporada. Os próximos desafios do time alvinegro são renovar com Victor Luis, do Palmeiras, e Alemão, do Bragantino. O gerente de futebol do Botafogo, Antônio Lopes, está à frente das negociações e espera resolver os casos ainda em 2016. Mesmo com a recusa do Bragantino na primeira oferta, o clube de General Severiano está confiante na renovação de Alemão. Com relação a Victor Luis, tudo depende do Palmeiras, que não deve dificultar. O Flamengo vive situação parecida, mas concretizou apenas o acerto com o lateral-esquerdo Trauco até o momento. Além do peruano, o clube tem como objetivo outros três reforços. Duas dessas transações estão bem encaminhadas: o volante Rômulo e o apoiador Conca. Nas prioridades do clube da Gávea, a maior dificuldade é um atacante de velocidade. O plano A era Vitinho, mas o CSKA-RUS cobrou caro e fez o time da Gávea considerar outras opções. O problema é que Marinho, do Vitória, também está caro e só sai mediante investimento financeiro. Já os outros dois cariocas, que priorizaram reformulações na diretoria e na comissão técnica, saíram atrás na corrida por reforços. O Fluminense passou por eleições e realizou uma verdadeira reformulação no departamento de futebol. Saiu o diretor executivo Jorge Macedo e entraram Marcelo Teixeira, Alexandre Torres e Fernando Veiga. O grupo fechou a contratação do técnico Abel Braga. Somente após a chegada de Abel e a formação da nova diretoria é que o clube passou a correr atrás de reforços. Sornoza e Orejuela já haviam sido contratados pela antiga gestão. Um atacante é a principal prioridade, e Barcos aparece como um dos candidatos. Além do centroavante, o clube tricolor quer também volante, lateral direito, lateral esquerdo e zagueiro. A situação é semelhante no Vasco, que passou por aperto na reta final da Série B e mudou o departamento de futebol. Anderson Barros, que estava no Vitória, chega para ser o gerente executivo, e trabalhará ao lado do vice de futebol Álvaro Miranda, filho do presidente Eurico Miranda. O Vasco quer um reforço para cada setor do time e tem como objetivo rejuvenescer o elenco. Até agora, no entanto, apresentou somente um reforço: Escudero, anunciado na madrugada de Natal. Mas o clube tem negociações avançadas com alguns nomes. Eurico Miranda prometeu um presente de Natal, e tudo aponta para que Luis Fabiano seja o tal agrado à torcida. O clube também tem interesse em Riascos, Kelvin e Diego Souza. "[Escudero] é o primeiro dos reforços que serão anunciados nesta fase de festas natalinas e virada do ano. Negociações muito avançadas com outros jogadores continuam e devemos concretizá-las na próxima semana", disse Eurico ao apresentar o primeiro reforço.