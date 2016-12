Inter ainda negocia renovação, e William não é definitivo sobre 2017

JEREMIAS WERNEK SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito William foi um dos poucos a se salvar no Internacional de 2016 e, por conta disso, terminou a temporada com destaque. A negociação para renovar contrato, iniciada em outubro, ainda não terminou e o assédio europeu deixa uma ponta de incerteza sobre 2017. Atualmente, William tem contrato até abril de 2018 com o Inter. Durante o Brasileiro, o departamento de futebol montado para tentar um milagre contra o rebaixamento abriu negociações pela renovação. Não houve acordo. Na última quarta-feira, William voltou a Porto Alegre. Ele participou do 'Lance de Craque', jogo beneficente organizado por D'Alessandro e reiterou o carinho pelo Inter. Mas não foi definitivo sobre o que acontecerá em 2017. "Sinceramente, não sei nem o que vai acontecer amanhã! (risos). Eu vou deixar nas mãos de quem trabalha comigo, estou curtindo as férias e desligado de tudo. Quero curtir muito meu filho", disse o jogador. William chegou a ser apontado como um dos destaques do Campeonato Brasileiro 2016 pelo site Who Scored, especializado em análise de estatísticas. O rebaixamento tirou o lateral da lista, mas não diminuiu o prestígio no estádio Beira-Rio. Inter e William garantem que não houve contato do Palmeiras. Muito menos oferta de clubes do exterior. Mas a valorização é fato.