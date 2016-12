Chile suspende alerta de tsunami após terremoto no sul do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Chile suspendeu o alerta de tsunami emitido após o terremoto de magnitude 7,6 registrado neste domingo (25) no sul do país. As autoridades também determinaram o cancelamento das medidas de precaução nas cinco regiões do sul do Chile que foram afetadas pelo tremor, que não deixou vítimas, mas provocou queda de energia em alguns locais e danos em estradas. O terremoto ocorreu às 11h22 locais (12h22 de Brasília), 67 km a noroeste da cidade de Melinka, na Ilha de Chiloé, localizada em frente à costa da região de Los Lagos (1.021 km ao sul de Santiago). O epicentro fica a cerca de 1.100 km da capital chilena, Santiago. O tremor gerou um alerta de tsunami emitido pelas autoridades locais, que determinaram o esvaziamento de cinco regiões do país. Com a suspensão do alerta durante a tarde, os moradores de áreas costeiras nas cidades próximas ao epicentro já retornavam para suas casas.