Zilu posta indireta e Zezé responde

Redação Bem Paraná com Agências Online

25/12/16 às 17:27 - Atualizado às 21:40 Redação Bem Paraná com Agências Online

O Natal da família Camargo não foi marcado pela união de outrora. É que os filhos de Zezé não quiseram comemorar a data com o cantor. Enquanto igor decidiu passar a data com a noiva, Wanessa e sua irmã, Camilia, passaram com a mãe, Zilu, os dias 24 e 25.

A polêmica, contudo, não parou por aí. É que zilu decidiu postar em seu Instagram uma mensagem com indiretas ao ex-marido. Ela escreveu, por exemplo, que o Natal é época de união, mas que não existe "ex-filho", o que deu a entender que Zezé não iria querer saber da prole.

O cantor, então, respondeu a ex. Segundo o cantor, seus pais estão muito idosos e, por isso, o mais correto seria a família passar a festividade ao lado deles. Ressaltou, ainda, que as portas de sua casa estarão sempre abertas aos familiares.

A polêmica na família começou quando Zezé resolveu assumir publicamente seu relacionamento com Graciele Lacerda, com quem passou o primeito Natal junto, e também por expor problemas familiares em redes sociais.