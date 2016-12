Tufão atinge a Filipinas e corta eletricidade em todo o país

Um tufão atingiu o centro das Filipinas no final deste domingo, 25, trazendo ventos fortes, chuvas pesadas e cortando eletricidade, mas não havia nenhum relato imediato sobre vítimas, disseram representantes do serviço meteorológico e reportagens de rádio.

O tufão Nock-Ten tinha ventos máximos sustentados de 185 km/h, com rajadas de até 255 km/h, quando atingiu a província de Catanduanes, que estava sob estado máximo de alerta, a península de Bicol na noite deste domingo.

O tufão também atingiu a província de Camarines Sur. Depois, enfraqueceu-se levemente com ventos de 175 km/h, mas rajadas de 290 km/h, disse o serviço meteorológico. Linhas de comunicação foram cortadas em algumas áreas, de acordo com relatos do rádio.

Cerca de 218 mil pessoas fugiram para centros de emergência depois que as autoridades alertaram sobre tempestades e enchentes nas vilas litorâneas e nas áreas mais baixas. O tufão pode atingir novamente o país no início desta segunda-feira, enquanto se desloca para o oeste, cruzando as províncias de Camarines Norte, Quezón, Laguna, Batangas e Cavite, segundo a previsão de tempo.