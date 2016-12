Dicas para economizar na hora da reforma

SAIBA MAIS Obras em etapas custa mais

Há um consenso sobre gastos excessivos e fora do planejado em obras e reformas. É comum se escutar que contratempos ocorreram e que gastos inesperados apareceram, principalmente no caso de obras de reforma. Para ajudar a contornar esta situação, o arquiteto Ricardo Nunes, sócio da Casa3 Arquitetura, separou algumas dicas interessantes e conta como economizar ao se realizar uma obra.

O profissional aconselha a investir em um projeto, mesmo tendo um orçamento muito limitado. “O projeto de arquitetura, feito por um profissional qualificado, irá propiciar uma visão adequada e aprofundada do espaço, permitindo assim uma previsão mais realista dos gastos. Além disso, a legislação brasileira exige que haja um profissional responsável tanto pelo projeto quanto pela obra e, contratando-se o mesmo profissional pode-se otimizar o tempo e conseguir um bom ganho financeiro na negociação de preço”.

Sempre vale solicitar mais de um orçamento para se comparar preços e ter maior base para tomar decisões. Desta forma se obtém um valor médio de produtos e serviços envolvidos no projeto. Algumas lojas costumam cobrir orçamentos de seus concorrentes, o que poderá representar também uma boa economia para seu bolso. “Promover uma concorrência entre empresas qualificadas, sobre um projeto de arquitetura bem elaborado, ajuda a se obter um valor confiável de mercado além de abrir a possibilidade para se negociar a redução no valor final da obra”, diz Nunes.



Um dos mais importantes passos e decisivos para a economia em uma obra é a contratação de pessoas qualificadas. Mas é importante ter em mente que ao contratar mão de obra especializada e devidamente regulamentada não costuma ser barato. No entanto, não vale a pena economizar nesta parte da obra. “Prefira investir na contratação de empresas e profissionais experientes e qualificados, que farão um projeto de excelência, cumprindo o cronograma e atuando em prol de se evitar surpresas e atrasos”, conta.

10 dicas para economizar na obra

1) Antes de tudo, é preciso planejar sua reforma ou construção. Ou seja, colocar todos os gastos expostos num papel, assim como a quantia de dinheiro destinada a essa reforma ou construção. É importante definir o quanto pretende gastar. Porém, sempre reserve uma quantia a mais, no caso se houver algum improviso.

2) Comece a pesquisar o profissional que irá realizar a obra. É importante tentar negociar ao máximo o valor a ser cobrado. Lembrando que esse profissional precisa ser de confiança. Não se esqueça de estabelecer um contrato com o mesmo.

3) Após contratar o profissional, peça para que o mesmo faça uma lista de todos os materiais necessários para a obra. Já com a lista nas mãos, pesquise os valores por pelo menos três lojas. Nunca compre na primeira loja que entrar. Tenha no mínimo mais duas opções de preços além da primeira.

4) Uma forma de economizar com materiais de construção e não deixar faltar nem sobrar material é comprá-lo a cada término de uma fase. Ou seja, quando o profissional terminar de construir um cômodo, você comprar os materiais para o próximo cômodo.

5) Comprar materiais ecológicos podem ajudar com a economia. Esse materiais são mais em conta e não agridem o meio ambiente.

6) Construir uma casa com materiais pré-moldados também é uma ótima opção. Além de economizar dinheiro, há também uma economia de tempo. As casas pré-moldadas demoram em média sete dias para ficarem prontas.

7) Cuidado ao economizar demais. Gastar demais e com coisas desnecessárias não é legal. Porém, comprar materiais que duram pouco ou deixar de construir um cômodo que deseja por medo de gastar muito são duas situações que não compensa. Procure construir com materiais duráveis e da maneira que deseja, pois uma boa construção evita gastos futuros.

8) Se conhecer alguém que também esteja construindo, tente comprar os materiais em conjunto, algumas lojas oferecem descontos especiais para compras em grande escala.

9) Tente entrar em contato com os fornecedores dos materiais de construção. Normalmente eles cobram um preço mais acessível do que as lojas de construção.

10) Procure por materiais de construção que possam ser reutilizados. Nas lojas de demolição, podem ser encontrados alguns materiais que estão em perfeitas condições e podem ser utilizados em sua obra.