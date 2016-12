Obras em etapas custa mais

SAIBA MAIS Dicas para economizar na hora da reforma

Há quem diga que fazer a obra por partes é um bom negócio. Outros não concordam. No entanto, se o custo da obra não cabe no bolso o melhor a fazer e planejá-la para realizá-la por etapas. “Entretanto, sempre que possível, a obra deve ser feita de uma só vez”, conta o arquiteto o arquiteto Ricardo Nunes, sócio da Casa3 Arquitetura.

Deve-se ter em mente que a obra feita por etapas, no final, sairá mais cara, pois custos indiretos como supervisão e limpeza que poderão ser diluídos pelos serviços, serão cobrados mais e uma vez. “ A partir da decisão tomada, devesse iniciar um planejamento de como, onde e quando gastar o dinheiro. Decisões mal tomadas, com certeza levarão a frustrações ao final. Portanto, o primeiro passo é o de se procurar um profissional capacitado para lhe auxiliar não só no projeto, mas no planejamento de todo o processo”, afirma o arquiteto.

Uma outra opção para minimizar custos é utilizar materiais reciclados e reutilizados. Existem hoje no mercado várias opções de materiais reciclados e reutilizados que proporcionam um bom acabamento e oferecem custos acessíveis. “Existem lojas que vendem produtos reciclados e sustentáveis. É possível encontrar peças que pouco ou nada foram utilizadas, oferecendo um visual interessante na composição de ambientes e uma boa economia no final do projeto”, diz Nunes.

O consumidor deve tomar muito cuidado na hora de escolher acabamentos. O arquiteto alerta que nem sempre um acabamento é melhor porque custa mais caro. É possível encontrar bons materiais, duráveis e econômicos ao se fazer uma boa pesquisa de mercado. “É importante sempre levar em conta o custo benefício das peças que são escolhidas para uma obra. Além de o material ter de compor harmoniosamente com seu projeto, ele também precisa ter qualidade, ser de fácil manutenção e contemplar as diretrizes técnicas constantes na Norma de Desempenho? NBR15575”, diz.