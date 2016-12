Confiança do consumidor cai em dezembro

A confiança do consumidor caiu 5,8 pontos em dezembro ante novembro, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 73,3 pontos, o menor desde junho passado. Pelo segundo mês consecutivo houve diminuição da satisfação dos consumidores em relação à situação presente e piora das expectativas em relação aos meses seguintes. O Índice da Situação Atual (ISA) recuou 3,8 pontos, para 64,1 pontos.