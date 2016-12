Verão é época de temporada e também de “bicos” no Paraná

Final de ano é um bom momento para trabalho (foto: Franklin de Freitas)

Final de ano é sempre uma época de oportunidades, em especial para aqueles que estão em busca de algum trabalho temporário enquanto procuram por um emprego fixo. Em um cenário como o atual, com o desemprego em alta e o fechamento de quase 76 mil vagas de trabalho entre outubro de 2015 e outubro de 2016, essas oportunidades, muitas vezes na forma de um”bico” podem acabar sendo uma verdadeira salvação, um desafogo.

Entre as pessoas que costumam aproveitar a alta da demanda para conseguir tirar um “dinheirinho” a mais entre o final de um ano e o começo do outro, está Estefani Keiko Fujimoto, de 28 anos. Desde 2008 ela atua no setor de eventos, principalmente nos finais de ano, quando surgem mais oportunidades de trabalho em shoppings, quiosques, estande, eventos da Prefeitura de Curitiba e colônia de férias, por exemplo.

“O primeiro trabalho de bico que fiz foi panfletagem em sinaleiro. A partir disso fui conhecendo pessoas que faziam outros tipos de evento e fui me candidatando”, relata. “Final de ano, sempre que tinha algum job, estava correndo. Costumam aparecer muitas oportunidades em eventos recreativos, especialmente no litoral, e para quem trabalha com recreação também tem as colônias de férias. Durante o ano é uma coisa mais corporativa”, complementa.



Estefani, inclusive, faz parte de um número crescente de trabalhadores, que acabou precisando mudar os hábitos de consumo e trabalho para se proteger do cenário econômico deflagrado pela crise financeira global de 2008 e que se deteriora a cada dia. Se em 2013 até 25% dos brasileiros procuravam “bicos” para complementar a renda, em 2015, último ano com dados disponíveis, o percentual já havia praticamente dobrado, chegando a 48%, de acordo com levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pelo Ibope.

Conseguir um trabalho, contudo, pode ser um trabalho difícil. No Facebook, por exemplo, páginas e grupos como o Nome do Grupo chegam a ter mais de 100 comentários numa única postagem. Por isso, é importante aproveitar a oportunidade quando ela aparece. “A primeira impressão é a que fica. Se tiver a oportunidade de ser contratado para um trabalho, faça tudo certinho que você será chamado outras vezes”, diz Estefani.