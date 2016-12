Um trabalho temporário que mudou uma vida

O acaso é o que costuma deixar a vida mais saborosa. Quem poderia imaginar, por exemplo, que um trabalho temporário fosse capaz de mudar completamente uma vida? Pois foi isso o que aconteceu com a jovem curitibana Shauanna Lais, que em 2015, esgotada da “vida na cidade grande”, resolveu passar uma temporada trabalhando no litoral paranaense, mais precisamente na Ilha do Mel.

“Conversei com duas amigas que já tinham ido trabalhar no litoral e decidi que faria isso também. Resolvi tudo em Curitiba, arrumei a mala e vim com um amigo para a Ilha do Mel me arriscar nessa aventura. Se não desse certo a gente ia voltar, mas tinha de arriscar”, conta Shauanna. Inicialmente, a ideia era trabalhar na temporada, guardar um bom dinheiro e então viajar para fora do país. Mas as coisas andaram de forma diferente.

Contratada para trabalhar como garçonete na Toca do Abutre, próximo do trapiche de Brasília, a jovem acabou conhecendo Gustavo, que trabalhava na cozinha do estabelecimento. Os dois se aproximaram e acabaram virando namorados. Agora ela está grávida e toca ao lado do amado um café, o Terral Surf, que fica ao lado da Toca do Abutre.

“Abrimos um café no mês passado, chamado Terral Surf, e graças a Deus está indo super bem. Começamos a fazer alguns doces que aprendemos um dia antes de abrir o café e tivemos um retorno muito bom. Não somos muito de seguir receitas, então fomos criando algumas coisas por conta que deram certo”, relata Shauanne. “Não pretendemos mais voltar a morar em Curitiba. Cada dia que passa é uma raiz que criamos. Quero que meu filho cresça aqui”, finaliza.

A Ilha do Mel é um dos cartões postais no Litoral paranaense, e é um dos locais mais procurados pelos turistas mais descolados. Na temporada, suas pousadas costumam ficar lotadas.