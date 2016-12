Aqueles que conseguem por meio de bicos adicionar uma renda extra, contudo, devem ficara atentos e tomar alguns cuidados para não se complicarem no que diz respeito ao controle de gastos e orçamento mensal. Para aqueles que tem mais de um emprego, por exemplo, é importante separar a renda extra do salário fixo, de forma a se saber se o trabalho que está desempenhando vale realmente a pena. Outra dica é evitar modificar drasticamente o padrão de consumo.

Além disso, se a receita extra não tem periodicidade certa, evite fazer novas despesas contando com o dinheiro que está por vir, até para não acabar obrigado a manter a atividade secundária por mais tempo do que o desejado. Se tiver dívidas, aproveite para colocar as contas em dia. E não esqueça de contabilizar todos os gastos envolvendo o seu bico (como manutenção de equipamento, deslocamento) e, ao final do período de trabalho, subtraía esses gastos do valor embolsado para saber se teve lucro ou prejuízo.