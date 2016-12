Época tem demanda por profissionais

O fim de ano costuma movimentar o mercado de trabalho temporário, mesmo em época de crise, como agora. Segundo estimativas da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado (Fenaserhtt) e do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo (Sindeprestem), neste aano foram abertas cerca de 135 mil vagas.

O número é menor que o do ano passado, para o mesmo período, mas mostra que apesar dos pesares a mão de obra temporária ainda é importante no País. A pouco menos de um mês para o Natal, 17,5 vagas temporárias ainda estavam disponíveis em todo o País.