Na praia, na piscina ou no rio, toda a atenção para evitar afogamentos

(foto: Corpo de Bombeiros)

Com as altas temperaturas dos últimos dias e a tendência de um verão com dias muito quentes, é necessário também ter cuidados, especialmente quando se procura o refresco de um banho de mar, piscina, rio ou lago. Neste período se registram a maioria das ocorrências de afogamento no Estado, com até 89% dos casos se concentrando entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.

No ano de 2014, por exemplo, o Paraná registrou 1.146 afogamentos durante todo o ano, uma média de aproximadamente três ocorrências por dia. Do total de registros, 82,4% se concentraram entre os dois primeiros e o último mês daquele ano. Já em 2015, foram 1.145 casos, sendo 89,4% nestes meses. As informaçõe são do Sistema Digital de Dados Operacionais do Corpo de Bombeiros (SYSBM-CCB).

Até o dia 16 de novembro, estavam registrados 743 afogamentos no Paraná neste ano, o que dá uma média de aproximadamente duas ocorrências por dia (ou quase cinco a cada dois dias). Número alto, mas abaixo ainda do que havia se registrado no mesmo período de 2014 e 2015, com 810 e 804 ocorrências, respectivamente.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a maior parte das tragédias são registradas em cavas, vitimando, principalmente, homens com idade entre 16 e 23 anos. Nadar nesses lugares pode ser perigoso, já que não há como saber qual é o relevo do local escolhido para banho, além de poder haver buracos, galhos, limo ou outros obstáculos que dificultam ou impedem a saída da água.

Medidas de prevenção ao entrar na água