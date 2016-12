Votação deve ser até o final de março

A discussão sobre a prorrogação das concessões do pedágio deve “esquentar” no início de 2017, que vem, após o retorno do Congresso Nacional aos trabalhos após o recesso parlamentar de final de ano. Isso porque a Medida Provisória 752, que prevê essa possibilidade, foi assinada pelo presidente Michel Temer (PMDB) e publicada em Diário Oficial em 24 de novembro de 2016.

Após ser publicada, a MP ganha força de lei, mas o Congresso tem até 120 dias para decidir se a aprova ou não. Ou seja, ela terá que ser votada até 24 de março. A proposta já recebeu mais de 90 emendas de parlamentares para alterar o texto original, o que indica que sua discussão deve provocar muita polêmica no Legislativo.

Na Assembleia Legislativa, um grupo de deputados criou uma frente parlamentar contra a prorrogação do pedágio. A intenção é pressionar o Congresso a não aprovar a medida, para que o Estado possa realizar nova licitação após o fim dos contratos atuais, com um modelo de pedágio de manutenção e tarifas mais baixas, como o adotado nas concessões federais do governo Lula.