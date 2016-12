Wesley Safadão abre temporada em Guaratuba

Wesley Safadão abre a série de shows na temporada do Café Curaçao Guaratuba (foto: Divulgação)

Quem optar para passar as férias de verão 2017 nas praias do Paraná, não vai se arrepender. Um dos pontos mais badalados do litoral, o Café Curaçao (R: Brejatuba,500), em Guaratuba, reabre suas portas na próxima terça, dia 27 de dezembro, com o melhor do entretenimento, tornando-se uma das casas como referência no litoral sul do país. Com realização da Prime, a programação da temporada 2017 promete movimentar e esquentar ainda mais as areias do litoral paranaense com a maratona de shows, composta por mais de 10 atrações que vão passar pela casa até o Carnaval. O maior fenômeno da música brasileira da atualidade, o cantor Wesley Safadão, que desembarca pela primeira vez no litoral paranaense comanda a noite de estreia com um grande show na Arena Curaçao. No dia 30 (sexta), as duplas Bruninho e Davi e Henrique & Diego são as atrações da Festa de Pré-Réveillon.

Para brindar 2017 em grande estilo, a programação inicia com um dos principais nomes da música brasileira, Tiago Iorc, no dia 04 de janeiro. Já no dia 06 de janeiro, aterrissa no palco da Arena Curaçao, a dupla Zé Neto & Cristiano. No dia 07 de janeiro, será a vez do reggae do Natiruts. Também já estão confirmados Armandinho (13/01), a badalada festa Fica Comigo (20/01), Nando Reis e Os Infernais (21/01), a tradicional feijoada Feijão da Fundação, que chega em sua 15ª edição, Capital Inicial (28/01) e Dj Alok (04/02).

PROGRAMAÇÃO DE 27 DE DEZEMBRO A 7 DE JANEIRO

WESLEY SAFADÃO

(27 de Dezembro, terça-feira)

Considerado o mais popular dos cantores da atualidade, recordista de visualizações no Youtube, com músicas massivamente repetidas nas rádios nos últimos dois anos, o cantor Wesley Safadão desembarca pela primeira vez no litoral paranaense para um inédito show em Guaratuba, que marca a abertura da temporada de verão 2017 do Café Curaçao (R: Brejatuba, 500). Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$ 70,00 (meia-entrada) a R$ 310,00 (inteira), de acordo com o setor.

BRUNINHO E DAVI e HENRIQUE & DIEGO –FESTA DE PRÉ-REIVELLON

(30 de Dezembro, sexta)

O Café Curaçao será palco no próximo dia 30 de dezembro, da Festa de Pré-Réveillon com dois grandes shows para comemorar o início da temporada verão 2017. Bruninho e Davi e da dupla Henrique & Diego se apresentam no Prime Arena Curaçao, a partir das 23h59. Henrique & Diego, dupla sensação do universo sertanejo chegam ao litoral paranaense com os hits Suíte 14, Senha do Celular e Esqueci Você.

Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$ 50,00 (meia-entrada) a R$ 170,00 (inteira), de acordo com o setor.

LUAU COM TIAGO IORC

(4 de Janeiro, quarta)

Após ter tocado em palcos consagrados – como o festival SXSW (Texas), o Rockwood Music Hall (Nova York), Toronto Music Festival (Canadá), Grand Mint Festival (Coreia do Sul) e Vodafone Music Fest (Lisboa) – Tiago Iorc vem lotando shows por todo o Brasil com a turnê de seu quarto álbum, Troco Likes. Com realização da Prime, o músico chega Guaratuba no dia 4 de janeiro (quarta) para abrir com um Luau o calendário de 2017 do Café Curaçao, a partir das 23h59. Tiago Iorc é um daqueles raros casos em que um artista consegue dialogar com um grande público justamente pela alta qualidade de seu trabalho. Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$ 55,00 (meia-entrada) a R$ 180,00 (inteira), de acordo com o setor.

ZÉ NETO & CRISTIANO

(6 de Janeiro, sexta)

Duas das novas vozes do sertanejo, Zé Neto & Cristiano já garantiram um público fiel e os números são prova disso: são mais de um milhão de seguidores no Facebook e mais de 220 milhões de visualizações em seus vídeos no Youtube. Com realização da Prime, os sertanejos chegam a Guaratuba no próximo dia 6 de janeiro (sexta) para embalar o público no Café Curaçao, a partir das 23h59. Os amigos paulistas vão cantar ao vivo os hits Te Amo, Eu Ligo Pra Você e o mais recente Seu Polícia, música mais tocada no primeiro semestre de 2016 nas rádios do país. Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$ 45,00 (meia-entrada) a R$ 150,00 (inteira), de acordo com o setor. ção Disk Ingressos.

NATIRUTS

(7 de Janeiro, sábado)

Uma das bandas mais representativas do reggae nacional, o Natiruts desembarca no litoral paranaense, no próximo dia 7 de janeiro (sábado) para embalar o verão 2017 nas areias de Guaratuba. Com realização da Prime, a apresentação acontecem no palco do Café Curaçao a partir das 23h59. Na bagagem, o Natiruts traz o show do seu segundo DVD ao vivo, intitulado Natiruts Reggae Brasil. A nova turnê do Natiruts tem um novo elemento: o gigante painel de LED em full HD, que serve de cenário para o show. Esta fachada iluminada engloba também as faces externas do palco, além do painel central. Os ingressos já estão disponíveis e variam de R$ 45,00 (meia-entrada) a R$ 150,00 (inteira), de acordo com o setor.