Excessos alimentares são causa de labirintites

As festas de final de ano se aproximam e, com elas, muitas pessoas exageram na alimentação e abusam do consumo de álcool e açúcares. Segundo especialistas, esses fatores estão entre os principais causadores da Labirintite.

“Em grande parte dos casos, o principal desencadeante de crises vertiginosas é um erro de caráter alimentar. Pessoas que ingerem açúcar em excesso e fazem jejum prolongado estão entre as principais vítimas do problema”, revela o otorrinolaringologista Fernando Ganança.

Sensação de que você ou tudo ao redor está rodando, impressão de flutuação, afundamento, queda, instabilidade, mareio, enjoo, distúrbios auditivos como zumbido, perda auditiva, intolerância a sons intensos e/ou desorientação espacial estão entre os sintomas de pacientes com Labirintite.

“Mudanças no estilo de vida são fundamentais para tratar o problema e evitar recaídas. É necessário rever o consumo de álcool, café, tabaco e açúcares, além de tratar condições associadas como diabetes e outros distúrbios endócrinos ou metabólicos”, reforça o médico.

Segundo o otorrinolaringologista, o consumo em excesso de açúcares e períodos de jejum prolongado ampliam as chances da pessoa desenvolver uma crise de Labirintite porque tais fatores provocam uma alteração iônica nos líquidos labirínticos, alterando a percepção de orientação espacial e causando os sintomas como tontura, náusea e mal estar.

De acordo com otorrinolaringologista Fernando Ganança, os resultados obtidos com o tratamento adequado é de cura e/ou o controle da doença em mais de 90% dos casos. O tratamento pode ser medicamentoso, com exercícios de reabilitação vestibular — do equilíbrio corporal — ou até mesmo procedimentos cirúrgicos, mas estes são realizados na minoria dos casos. Em estados mais complexos da doença ela pode incapacitar o índivíduo para atividades dos dia a dia.

Exercícios para minimizar as tonturas

A) Movimento de olhos e cabeça, sentado – primeiro lentos, depois rápidos

1 – Olhar para cima e para baixo;

2 - Olhar para a direita e para a esquerda;

3 - Aproximar e afastar o dedo, olhando para ele;

4 - Mover a cabeça (lentamente e depois rapidamente) para a direita e para a esquerda com os olhos abertos;

5 - Mover a cabeça (lentamente e depois rapidamente) para cima e para baixo com os olhos abertos;

6 - Repetir 4 e 5 com os olhos fechados.

B) Movimentos de cabeça e corpo, sentado

1 - Colocar um objeto no chão. Apanhá-lo e elevá-lo acima da cabeça e colocá-lo no chão novamente (olhando para o objeto o tempo todo);

2 - Encolher os ombros e fazer movimentos circulares com eles;

3 - Inclinar para frente e passar um objeto para trás e para frente dos joelhos.

C) Exercícios em Pé

1 - Repetir A e B2;

2 - Sentar e ficar em pé; sentar e ficar em pé novamente;

3 - Sentar e ficar em pé; sentar e ficar em pé novamente com os olhos fechados;

4 - Ficar em pé, mas girar (dar uma volta para a direita) enquanto de pé;

5 - Ficar em pé, mas girar (dar uma volta para a esquerda) enquanto de pé;

6 - Jogar uma bola pequena de uma mão para outra (acima do nível do horizonte);

7 - Jogar a bola de uma mão para outra embaixo dos joelhos, alternadamente.

D) Outras atividades para melhorar o equilíbrio:

1 - Subir e descer escadas (corrimão, se necessário);

2 - Enquanto de pé, voltas repentinas de 90 graus (com olhos abertos e, depois, com os olhos fechados);

3 - Enquanto caminhando, olhe para a direita e para a esquerda (como em um mercado lendo rótulos);

4 - Pratique ficar em um pé só (com o pé direito e depois com o pé esquerdo), com os olhos abertos e depois com os olhos fechados;

5 - Em pé, em superfície macia (colchonete ou colchão):

A) Ande sobre a superfície para se acostumar;

B) Andar pé-antepé com os olhos abertos e depois com os olhos fechados;

C) Pratique o exercício 4 em superfície macia;

6 - Circular ao redor de uma pessoa que está no centro, que joga uma bola grande (que lhe deve ser devolvida);

7 - Andar pela sala com os olhos fechados.

Algumas dicas:

F Realizar de 8 a 10 repetições cada exercício, ou até sentir desconforto.

F Indicado realizar de 2 a 3 vezes na semana.

F Parar a atividade se apresentar ânsia de vômito.

F Durante a realização dos exercícios procurar manter sempre uma postura confortável.

F Protocolo de Exercícios de Cawthorne e Cookey para reabilitação vestibular