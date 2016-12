Prêmio leva espetáculos a 26 mil

Apresentações foram nas oito macrorregiões (foto: Divulgação)

Nos meses de novembro e dezembro, a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) levou espetáculos de circo, teatro, dança e música a milhares de paranaenses por meio do Prêmio Arte Paraná. Foram 192 apresentações em 67 municípios com público de 26.152 expectadores. O investimento foi de R$ 450 mil.

“Essa ação de circulação de espetáculos de teatro, música, dança e circo atende uma demanda de municípios com pouca ou nenhuma atração cultural, dando oportunidade para que a população desses locais tenha acesso às manifestações artísticas e culturais de outras regiões do Paraná”, explica o coordenador de Ação Cultura da SEEC, Rogério Tonetti.

Para o secretário João Luiz Fiani, o Prêmio Arte Paraná cumpriu seu objetivo. “Concebemos o prêmio como uma forma de levar espetáculos de qualidade para o maior número de municípios do Estado. Ao mesmo tempo em que preenchemos uma lacuna cultural também promovemos os artistas e produtores culturais paranaenses”.

Em Siqueira Campos, município da macrorregião nordeste o espetáculo Circo Espalhafatos na Comunidade foi apresentado no Lar do Menor Siqueirense para 230 crianças, muitas das quais nunca haviam tido contato com a arte circense. “O espetáculo foi muito bom e gratificante, visto que nossa cidade sofre com a carência de cultura e arte”, comentou a coordenadora-geral do Lar, Roseli de Almeida.

As diversas apresentações foram realizadas nas oito macrorregiões histórico-culturais do Estado e foram realizados nas cidades de Antonina, Apucarana, Arapongas, Astorga, Balsa Nova, Cambe, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Centenário do Sul, Chopinzinho, Cianorte, Clevelândia, Colombo, Contenda, Cornélio Procópio, Coronel Vivida, Curitiba, Dois Vizinhos, Fernandes Pinheiro, Flórida, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Guaraqueçaba, Guaratuba, Ibiporã, Irati, Iretama, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Lapa, Laranjeiras do Sul, Londrina, Marialva, Maringá, Matinhos, Moreira Sales, Morretes, Ortigueira, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Piên, Pinhais, Pinhão, Piraquara, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Prudentópolis, Quatro Barras, Realeza, Rio Azul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Sapopema, Siqueira Campos, Telêmaco Borba, Tibagi, Tijucas do Sul, Toledo, Tunas do Paraná, Umuarama, União da Vitória, Wenceslau Braz.