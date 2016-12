Esta é a semana de ouro de vendas

Além de ter conseguido manter um bom nível de vendas até aqui, nadando contra a maré das crises (econômica, política e moral) no país, agora o setor de fogos de artifício se prepara para entrar naquela que promete ser a semana com mais vendas no ano. É que é justamente o período que antecede o Réveillon que costuma registrar a maior procura e venda desse tipo de produto.

“A demanda maior começou na última sexta-feira, mas a semana depois do Natal que costuma ser a mais forte, com mais vendas”, comenta Leandro Lanza. “A tendência é que o movimento cresça ainda mais a partir de agora. Já estamos recebendo muitos contatos, bastante e-mail de clientes, muita ligação. Está tendo bastante procura mesmo”, reforça Lidiane Lininque.