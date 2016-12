Margem de lucro teve de ser reduzida

Para manter um bom nível de vendas, contudo, muitos empresários tiveram de “cortar da própria carne”, diminuindo sua margem de lucro para não espantar os clientes. É que para não “espantar” a clientela com o aumento no preço dos fogos de artifício, muitos do setor acabaram tendo de suportar a alta no custo do produto sem repassar este peso a mais aos consumidores.

“As mudanças no setor por conta da crise são mais sentidas nas vendas mesmo. O preço a gente manteve igual ao do ano passado”, aponta Leandro Lanza. “Os produtos até sofreram um reajuste para gente comprar, ou seja, o custo aumentou. Mas para fornecer eu não aumentei o preço para os clientes, até porque não tem lógica, no meio de uma crise, você aumentar o preço, o que vai fazer você deixar de vender”, explica.