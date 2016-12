aventureiros

Novo Gol — A versão de apelo parte de R$ 45.440 e é equipado com o motor 1.0l de 3 cilindros de até 82 cv. Em relação ao Novo Gol, a versão Track tem a dianteira totalmente diferenciada e exclusiva. O capô é mais alto, marcado por quatro linhas de estilo.Os retrovisores e as maçanetas do Novo Gol Track são pintados em preto fosco – nas laterais também estão os adesivos com a inscrição “Track”. As lanternas traseiras são escurecidas e há acabamento em preto na região da placa. As rodas de aço são de 15 polegadas. O interior do Novo Gol Track tem acabamento escurecido no teto, colunas, retrovisor e no para-sol.

up! — Edição especial, o up! Track tem preço sugerido de R$ 46.440. Ele está disponível em carroceria de quatro portas e tem como base o move up!. O up! Track é equipado com o consagrado motor 1.0l de 3 cilindros de até 82 cv com etanol. O motor está combinado ao câmbio manual de cinco marchas.O up! Track traz visual incrementado por detalhes como emblemas alusivos à versão nas laterais das portas traseiras; apliques sob os para-choques dianteiro e traseiro em chrome effect; seções centrais dos para-choques dianteiro e traseiro na cor preta; moldura nas caixas de rodas e nas laterais.

CrossFox — A série marca a estreia de itens como o sistema de monitoramento da pressão dos pneus – tecnologia exclusiva na categoria.O CrossFox “Urban White” é ofertado na cor “Branco Puro” (inédita na linha Fox). O modelo pode ser equipado com o câmbio manual de seis marchas ou com a transmissão I-Motion, de trocas automáticas. O cliente pode escolher se quer o teto pintado de preto ou não no CrossFox “Urban White”. Os preços vão de R$ 70.830, para o modelo manual sem a pintura preta no teto, a R$ 72.740, para a configuração com transmissão I-Motion e pintura preta no teto.