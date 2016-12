Movimento na BR-277 foi alto nos dois sentidos

BR-277 teve grande movimento nos dois sentidos da rodovia, ontem (foto: Franklin de Freitas)

O primeiro fim de semana da temporada de verão movimentou a BR-277, entre Curitiba e o Litoral. Se pela manhã o movimento foi mais intenso no sentido praias, no começo da noite havia equilíbrio. Mais de mil carros faziam o trajeto Litoral-Curitiba e e quase o mesmo número ia no sentido inverso, de Curitiba para o Litoral.

A Concessionária Ecovia, responsável pelo trecho da rodovia, estimava que mais de 150 mil veículos circulariam nos dois sentidos da BR-277 neste fim de semana. Durante a temporada, que se estende até o começo de março, a estimativa é que 2 milhões de veículos vão transitar no trecho.

O próximo fim de semana, da passagem de ano, deve ser o mais movimentado, com projeção do dobro de veículos circulando entre a Capital e as praias paranaenses — serão cerca de 300 mil veículos em trânsito entre a próxima sexta-feira e o domingo, dia 1º de janeiro de 2017.