Governador vai ao Litoral amanhã

O governador Beto Richa lança oficialmente, amanhã, no balneário de Caiobá, em Matinhos, o Verão Paraná 2016/2017. As ações do Governo do Estado no Litoral começaram na quinta-feira passada e seguem até o Carnaval, no dia 27 de fevereiro.

Aproximadamente três mil profissionais e dezenas de equipamentos estarão disponíveis para atender a população durante a temporada. Diversas áreas do governo estão envolvidas para garantir aos moradores e veranistas mais segurança, saúde, infraestrutura, cultura e diversão para as festas de fim de ano e o Carnaval. A operação abrange as costas Leste, Oeste e Noroeste do Paraná.