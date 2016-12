Curitiba e outros três municípios da RMC ficam sem água

Bairros de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais e Araucária podem ficar sem água hoje e amanhã por conta de obras de melhorias programadas pela Sanepar. Hoje, um serviço de interligação de rede pode afetar o fornecimento de água no bairro Maria Antonieta, em Pinhais. O serviço começa às 8h30. A normalização do abastecimento está prevista para o início da tarde.

Outro serviço de manutenção pode afetar o fornecimento de água no bairro Ypê, em São José dos Pinhais. O serviço começa às 9 horas de hoje. A normalização do abastecimento está prevista para o período da tarde. Em Curitiba a Sanepar informa que, amanhã, um serviço de interligação de rede pode afetar o fornecimento de água no bairro Cajuru O serviço começa às 8h30. A normalização do abastecimento está prevista para o início da tarde.

Em Araucária, o serviço também está programado para amanhã, e atinge o bairro Capela Velha. O serviço começa às 9 horas. A normalização está prevista para o fim da noite. Clientes sem caixa-d’água podem ficar desabastecidos temporariamente.