Prefeito de Osasco se entrega

O prefeito eleito de Osasco (SP), Rogério Lins (PTN), acabou sendo preso ontem pela manhã. O político, que estava em Miami, nos Estados Unidos, desembarcou por volta das 5 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos e se apresentou à Polícia Federal.

Foragido desde o dia 6 de dezembro, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça em mais uma fase da Operação Caça-Fantasmas, do Ministério Público de São Paulo, Lins foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur) de Cumbica, onde a ocorrência foi registrada. Em seguida foi encaminhado para a Cadeia Pública de Osasco, onde segue preso.

Rogério e outros seis vereadores são acusados de contratar funcionários públicos fantasmas que não apareciam para trabalhar, ficando com parte dos vencimentos destas pessoas. Como não se trata de crime eleitoral, foram diplomados por procuração.

Desde o início da operação, 73 mandados de busca foram cumpridos. A denúncia foi oferecida no início de dezembro contra 217 pessoas, entre vereadores, assessores e fantasmas. Mais de 200 pessoas foram afastadas.